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Anadolu Efes'te Chris Singleton'a yapılan tetkikler temiz çıktı

Anadolu Efes'te Chris Singleton'a yapılan tetkikler temiz çıktı

Spor Haberleri

Anadolu Efes basketbol takımı, ABD'li basketbolcusu Chris Singleton'ın göğüs ağrısı sonrasında yapılan tetkiklerin temiz çıktığını açıkladı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, ABD'li basketbolcusu Chris Singleton'ın göğüs ağrısı sonrasında tetkiklerinin yapıldığı ve koroner anjiyografisinin temiz çıktığını açıkladı.

33 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusu ile ilgili kulüpten yapılan açıklama şöyle;"Bugün yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında tetkikleri yapılmakta olan Chris Singleton'ın koroner anjiyografisi temiz çıkmıştır. Oyuncumuzun ileri tetkikleri sürmektedir. Bu süre zarfında müşahede altında tutulacak ve gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Amerika Birleşik Devletleri Basketbol Süper Ligi Anadolu Efes Spor Haberler

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