Anadolu Efes'te Bryant Dunston'ın sözleşmesi uzatıldı - Haberler

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Anadolu Efes'te Bryant Dunston'ın sözleşmesi uzatıldı

AA - Süha Gür - Spor
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Anadolu Efes'te Bryant Dunston'ın sözleşmesi uzatıldı

Anadolu Efes, 7 sezondur lacivert-beyazlı formayı giyen ABD'li oyuncu Bryant Dunston'ın mukavelesini uzattı.

Anadolu Efes, 7 sezondur lacivert-beyazlı formayı giyen ABD'li oyuncu Bryant Dunston'ın mukavelesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki pivotla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes formasıyla 37 karşılaşmada 17.57 dakika ortalama süre alan Dunston, maç başına 7,1 sayı, 3,2 ribaunt ve 0,9 asistle mücadele etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 24 müsabakaya çıkan tecrübeli oyuncu, maç başına 22.15 dakika süre alıp, 8 sayı, 4,3 ribaunt ve 1,3 asist ortalamaları yakaladı.

AA / Süha Gür - Spor

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