Anadolu Efes, Sırbistan'a gitti - Haberler

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Anadolu Efes, Sırbistan'a gitti

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Anadolu Efes, Sırbistan'a gitti

Sırbistan'da 19-21 Mayıs'ta düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Anadolu Efes Basketbol Takımı, bu ülkeye gitti.

Sırbistan'da 19-21 Mayıs'ta düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Anadolu Efes Basketbol Takımı, bu ülkeye gitti.

Lacivert-beyazlı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla organizasyonun yapılacağı başkent Belgrad'a hareket etti.

İstanbul Havalimanı işletmesi İGA, uçağın kalkışından önce misafir salonunda Anadolu Efes kafilesine yemek ikramında bulundu.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Sırbistan, Mayıs, Spor, Haberler

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