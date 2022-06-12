Anadolu Efes seriyi son maça taşımayı, Fenerbahçe Beko şampiyonluğu hedefliyor - Haberler

Anadolu Efes seriyi son maça taşımayı, Fenerbahçe Beko şampiyonluğu hedefliyor ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisinin 4. maçı, yarın oynanacak. ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisinin 4. maçı, yarın oynanacak. Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe Beko, ev sahibi olduğu ilk iki maçı 85-76 ve 93-78'lik skorlarla kazanarak seride 2-0 üstünlük sağlamıştı. Üçüncü karşılaşmada 103-92 galip gelen Anadolu Efes, durumu 2-1'e getirmişti. Sarı-lacivertli takım, yarın kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Anadolu Efes'in salondan galip ayrılması durumunda ise serinin son maçı, 15 Haziran Çarşamba günü yapılacak. AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Basketbol Süper Ligi Anadolu Efes Fenerbahçe Spor Haberler

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