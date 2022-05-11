Anadolu Efes seride öne geçti
Demirören Haber Ajansı - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek çeyrek final serisi ilk maçında son şampiyon Anadolu Efes, Sinan Erdem'de konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 90-66 mağlup etti.
ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek çeyrek final serisi ilk maçında son şampiyon Anadolu Efes, Sinan Erdem'de konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 90-66 mağlup etti.
Anadolu Efes'te James Anderson 16 sayı 17 ribaund, Shane Larkin 13 sayı 3 asist ve Buğrahan Tuncer 13 sayı 6 asistle oynayarak galibiyete katkı verdiler. Serinin 2. maçı, 13 Mayıs tarihinde İzmir'de oynanacak.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor