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Anadolu Efes seride öne geçti

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Anadolu Efes seride öne geçti

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek çeyrek final serisi ilk maçında son şampiyon Anadolu Efes, Sinan Erdem'de konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 90-66 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek çeyrek final serisi ilk maçında son şampiyon Anadolu Efes, Sinan Erdem'de konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 90-66 mağlup etti.

Anadolu Efes'te James Anderson 16 sayı 17 ribaund, Shane Larkin 13 sayı 3 asist ve Buğrahan Tuncer 13 sayı 6 asistle oynayarak galibiyete katkı verdiler. Serinin 2. maçı, 13 Mayıs tarihinde İzmir'de oynanacak.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes, Sinan Erdem, Play Off, Spor, Haberler

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