Haberler

Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Saben Lee'yi kadrosuna kattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 26 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Saben Lee ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Lee, daha önce Manisa Basket ve Olympiakos'ta oynadı!

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Saben Lee'yi transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Daha önce Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket'te de yer alan Saben, son olarak Yunanistan ekibi Olympiakos'ta forma giydi.

Skorer basketbolcu, geçen sezon Olympiakos formasıyla Yunanistan Ligi şampiyonluğu ve Yunanistan Kupası sevinci yaşadı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün

Her yıl ödeniyor! Devletten 93 bin lira almak için son 3 gün
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
İşte kar nedeniyle eğitime ara verilen iller

Okullar şimdiden tatil edildi! İşte eğitime ara verilen iller
Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu
BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün

Her yıl ödeniyor! Devletten 93 bin lira almak için son 3 gün
Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı

Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı
Ayşe Tokyaz duruşmasında ikiz kardeş Esra Tokyaz sinir krizi geçirdi

Katil sürekli gülünce salon karıştı! Masaya çıkıp sinir krizi geçirdi