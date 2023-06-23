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Anadolu Efes, Rodrigue Beaubois ile sözleşme yeniledi

Anadolu Efes, Rodrigue Beaubois ile sözleşme yeniledi

Spor Haberleri

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Fransız oyuncusu Rodrigue Beaubois ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 2018 yılından bu yana Anadolu Efes formasını giyen 35 yaşındaki basketbolcu, lacivert-beyazlı takımla 2 kez THY Avrupa Ligi, 3'er kez Türkiye Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 kez de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Fransız oyuncusu Rodrigue Beaubois ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sayısız başarımızda büyük rol üstlenen Rodrigue Beaubois ile olan sözleşmemizi 1+1 sezon daha uzattık." ifadeleri kullanıldı.

2018 yılından bu yana Anadolu Efes formasını giyen 35 yaşındaki basketbolcu, lacivert-beyazlı takımla 2 kez THY Avrupa Ligi, 3'er kez Türkiye Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 kez de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

Türk Hava Yolları Anadolu Efes Basketbolcu basketbol Spor Haberler

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