Anadolu Efes, Rodrigue Beaubois ile sözleşme yeniledi

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Fransız oyuncusu Rodrigue Beaubois ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 2018 yılından bu yana Anadolu Efes formasını giyen 35 yaşındaki basketbolcu, lacivert-beyazlı takımla 2 kez THY Avrupa Ligi, 3'er kez Türkiye Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 kez de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Fransız oyuncusu Rodrigue Beaubois ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sayısız başarımızda büyük rol üstlenen Rodrigue Beaubois ile olan sözleşmemizi 1+1 sezon daha uzattık." ifadeleri kullanıldı.

2018 yılından bu yana Anadolu Efes formasını giyen 35 yaşındaki basketbolcu, lacivert-beyazlı takımla 2 kez THY Avrupa Ligi, 3'er kez Türkiye Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 kez de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.