Anadolu Efes Rıdvan Öncel ile Yollarını Ayırdı

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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 28 yaşındaki oyun kurucu Rıdvan Öncel ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, iki sezon boyunca oyuncuya emekleri için teşekkür etti.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 28 yaşındaki oyun kurucu Rıdvan Öncel ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İki sezondur formamızı giyen Rıdvan Öncel ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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