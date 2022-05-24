Anadolu Efes, play-offta yarı finalde - Haberler

Anadolu Efes, play-offta yarı finalde
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Pınar Karşıyaka'yı 83-68'lik skorla mağlup edip seride durumu 2-1'e getirerek, yarı finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.
Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Pınar Karşıyaka'yı 83-68'lik skorla mağlup edip seride durumu 2-1'e getirerek, yarı finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor