Anadolu Efes, play-offta yarı finalde - Haberler

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Anadolu Efes, play-offta yarı finalde

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Anadolu Efes, play-offta yarı finalde

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Pınar Karşıyaka'yı 83-68'lik skorla mağlup edip seride durumu 2-1'e getirerek, yarı finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Pınar Karşıyaka'yı 83-68'lik skorla mağlup edip seride durumu 2-1'e getirerek, yarı finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes, Play Off, Spor, Haberler

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