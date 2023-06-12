Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka play-off final serisi başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes, yarın sahasında Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak. Ligde normal sezonu 3. sırada tamamlayan Anadolu Efes, play-off'ta Darüşşafaka Lassa ile son şampiyon Fenerbahçe Beko'yu eleyerek finale yükseldi. Pınar Karşıyaka ise Frutti Extra Bursaspor ile Türk Telekom'u saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı. Seride 3 galibiyete ulaşan takım, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak.