Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka play-off çeyrek final serisinde ikinci maç yarın oynanacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka play-off çeyrek final serisinde ikinci maç yarın oynanacak

AA - Ali Korkmaz - Spor
 - Güncelleme:
Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka play-off çeyrek final serisinde ikinci maç yarın oynanacak

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Pınar Karşıyaka yarın Anadolu Efes'i konuk edecek.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Pınar Karşıyaka yarın Anadolu Efes'i konuk edecek.

Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes karşılaşması Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yarın saat 19.30'da oynanacak. Serinin ilk maçında dün rakibini 90-66 mağlup eden Anadolu Efes, yarınki müsabakayı kazanması halinde yarı final vizesi alacak.

Müsabakayı Pınar Karşıyaka'nın galip tamamlaması durumunda yarı finale çıkacak takım 15 Mayıs Pazar günü İstanbul'da oynanacak müsabakanın ardından belli olacak.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes, Karşıyaka, Play Off, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title