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Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka ile ikinci maçta karşılaşacak

Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka ile ikinci maçta karşılaşacak

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 1-0 öne geçen Anadolu Efes, yarın ikinci maçta Pınar Karşıyaka'yla sahasında karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 1-0 öne geçen Anadolu Efes, yarın ikinci maçta Pınar Karşıyaka'yla sahasında karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

İzmir ekibi, normal sezonda oynanan 2 maçta da rakibini mağlup etmeyi başarırken, serinin dün oynanan ilk maçında Anadolu Efes sahasında 82-78 kazanarak 1-0 öne geçti.

3. maç, Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde 17 Haziran Cumartesi saat 18.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

Seride 3 galibiyete ulaşan ekip, 2022-2023 sezonu Basketbol Süper Ligi şampiyonu olacak.

Kaynak: AA / Spor

Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka Anadolu Efes Karşıyaka Spor Haberler

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