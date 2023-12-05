Anadolu Efes, Panathinaikos'u 71-68 yendi

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Panathinaikos'u 71-68 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes ligde 6. galibiyetini elde etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Streven Radovic (Hırvatistan), Carlos Peruga (İspanya), Rain Peerandi (İspanya)

Anadolu Efes : Larkin 20, Thompson 7, Erkan Yılmaz 2, Daum 8, Jones 21, Hollatz 3, Ercan Osmani 6, Oturu 2, Erten Gazi 2

Panathinaikos : Nunn 13, Grant 12, Grigonis 4, Mitoglou 9, Lessort 13, Antetokounmpo, Sloukas 9, Vildoza 5, Mantzoukas, Guy, Balcerowski 3

1. Periyot: 23-15

Devre: 37-31

3. Periyot: 50-52

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 71-68 yendi.

Anadolu Efes bu sonuçla ligde 6. galibiyetini elde ederken, Yunan ekibi ise 6. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, Jones, Larkin ve Daum ile bulduğu basketlerle 4. dakikaya 14-4 önde girdi. Yunan ekibi Sloukas ve Vildoza ile farkı eritmeye çalışırken, Anadolu Efes ilk periyodu 23-15 üstün geçti.

İkinci periyoda da etkili mücadelesini taşıyan lacivert-beyazlı takım, Larkin, Thompson ve Ercan Osmani ile ürettiği sayılarla 16. dakika 34-21 üstünlüğünü sürdürdü. Panathinaikos boyalı alanda bulduğu basketlerle skora denge getirmeye çalışırken, Anadolu Efes soyunma odasına da 37-31 önde gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına hızlı başlayan Panathinaikos, 23. dakika skoru eşitledi: 38-38. Karşılıklı basketlerle devam edilen maçta son periyoda 52-50 Yunan ekibinin üstünlüğüyle girildi.

İki takımın da kontrollü bir mücadele sergilediği son periyotta Anadolu Efes, Thompson ve Jones ile sayı üretirken, Panathinaikos da Lessort ve Grant ile karşılık verdi. Çekişmeli geçen maçta son 2 dakikaya 65-65 berabere girildi. Bitime 49 saniye kala Larkin'in serbest atışlardan ürettiği sayılarla 70-68 öne geçen Anadolu Efes, daha sonra rakibinin yaptığı hücumda potasını başarılı bir şekilde savundu. Anadolu Efes bitime 7 saniye kala Thompson ile serbest atıştan bir sayı daha bularak farkı 3 sayıya (71-68) çıkardı. Yunan ekibinin hücumunda Mitoglou son saniyedeki üç sayılık atışında isabet sağlayamazken, Anadolu Efes maçtan 71-68 galip ayrıldı.

Ergin Ataman, rakip olarak Sinan Erdem Spor Salonu'nda

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu'nda eski takımı Anadolu Efes'e karşı görev yaptı.

Tecrübeli başantrenör, kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği ve 2 Avrupa Ligi şampiyonluğu başta olmak üzere birçok başarıya imza attığı Anadolu Efes'ten ayrıldıktan sonra ilk kez eski takımına karşı resmi bir maça çıktı.

Bu arada Anadolu Efes'te yeni transfer Daniel Oturu, yeni takımıyla ilk maçında görev aldı.

Öte yandan 18. dakikada sakatlık geçiren Anadolu Efesli oyuncu Erkan Yılmaz, maça devam edemedi.