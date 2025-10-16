Haberler

Anadolu Efes, Panathinaikos ile Avrupa Ligi'nde Karşılaşıyor

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u konuk edecek. Müsabaka Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.30'da başlayacak. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken, Panathinaikos 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşarken haftaya averajla 10. sırada girdi.

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos AKTOR ise çıktığı 4 karşılaşmada 3 kez sahadan galip ayrılırken, 1 de yenilgi yaşadı. Yunan ekibi, averajla 6. basamakta kendisine yer buldu.

İki takım arasında Avrupa Ligi'ndeki 40. maç

Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR ile Avrupa Ligi'nde 40. kez karşı karşıya gelecek.

Nisan 2005'ten bu yana oynanan 39 maçta lacivert-beyazlılar 17, Yunanistan ekibi ise 22 kez galip geldi.

Taraflar arasındaki son maçta kazanan ekip, 75-67'lik skorla Panathinaikos oldu.

Avrupa'da 880. randevu

Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR müsabakasıyla Avrupa kupalarında 880. randevusuna çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 879 karşılaşmada 496 galibiyet, 383 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu Avrupa Ligi'nde ise 632. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 631 maçın 339'unu kazandı, 292'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
