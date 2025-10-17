Haberler

Anadolu Efes, Panathinaikos'a Deplasmanda Mağlup Oldu

Basketbol Avrupa Ligi'nde 5. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda Panathinaikos'a 95-81 yenildi. İki takım arasında geçen mücadelede, Panathinaikos son çeyrekte öne geçerek galibiyeti elde etti.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)

Anadolu Efes : Larkin 18, Weiler-Babb 5, Cordinier 5, Ercan Osmani 4, Papagiannis 4, Beaubois 3, Loyd 13, Smits 7, Dozier 15, Swider 3, Jones 4, Şehmus Hazer

Panathinaikos AKTOR: Nunn 4, Sloukas 7, Cedi Osman 29, Hernangomez 9, Ömer Faruk Yurtseven 15, Shorts 7, Kalaitzakis 3, Holmes 10, Grant 11, Mitoglou, Toliopoulos, Rogkavopoulos,

1. Periyot: 21-22

Devre: 42-43

3. Periyot: 52-69

Basketbol Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Panathinaikos AKTOR, Anadolu Efes'i deplasmanda 95-81 mağlup etti.

İki takımın da birbirine üstünlük kurma çabasıyla geçen ilk dakikaların ardından 5. dakika 12-12 eşitlikle geçildi. Moladan Larkin'in üç sayılık basketiyle dönen Anadolu Efes karşısında 5-0'lık bir seriyle skoru 19-18 yaparak öne geçen Panathinaikos, ilk çeyreği 22-21 önde tamamladı.

İkinci bölüme 5-0'lık seriyle başlayan Yunan temsilcisi, Cedi Osman'ın basketiyle kısa sürede farkı 7 sayıya yükseltti (30-23). Anadolu Efes'in hücumda yaptığı hataları hızlı hücumlarla değerlendiren Panathinaikos uzun süre üstünlüğünü korudu. Weiler-Babb ve Larkin'in kritik anlarda bulduğu basketlerle farkın büyümesine izin vermeyen lacivert-beyazlılar, Beaubois'in son anda bulduğu basketle farkı tek sayıya indirse de soyunma odasına önde giden taraf 43-42'lik skorla Panathinaikos oldu.

Larkin'in sayısıyla üçüncü periyoda öne geçen Anadolu Efes, rakibinin üst üste iki üç sayılık basketine cevap veremeyince Yunan ekibi 49-45 öne geçti. Panathinaikos, Sloukas ve Hernangomez'in üst üste sayılarıyla farkı çift hanelere taşıyarak üçüncü çeyreği 69-52 üstünlükle bitirdi.

Yunan ekibi son çeyreğin hemen başında farkı 20 sayıya çıkardı. 9-0'lık bir seri yaparak arayı kapatmaya çalışan Anadolu Efes, dış atışlarla avantajlı hale gelmeye çalışsa da savunmada istediği performansı ortaya koyamadı. Skoru elde ettikten sonra oyunun kontrolünü kaybetmeyen Panathinaikos mücadeleyi 95-81 kazandı.

İlk periyotta Ercan Osmani, ikinci periyotta ise Papagiannis sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
