Anadolu Efes, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u mağlup etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonu ilk hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 89-78 mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi
Anadolu Efes : Thompson 11, Beaubois 11, Clyburn 16, Ercan Osmani 10, Zizic 9, Salih Altuntaş, Melih Tunca 14, Erten Gazi 10, Burak Can Yıldızlı, Erkan Yılmaz 3, Willis 5, Efe Demirel
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Perez 5, Ray 10, Erdi Gülaslan 3, Bruinsma 18, Upson 12, Leon Harun Apaydın 3, Emircan Koşut 7, Yesukan Onar 2, Ata Kahraman, Reed 18
1. Periyot: 25-26
Devre: 48-38
3. Periyot: 72-59
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonu ilk hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 89-78 mağlup etti.
Karşılıklı basketlerle başlayan ve başa baş geçen ilk çeyreği Onvo Büyükçekmece Basketbol 26-25 önde tamamladı.
İkinci periyotta dış atışlardan etkili olan ve son bölümde farkı çift hanelere taşıyan Anadolu Efes, soyunma odasına 48-38 üstün gitti.
Üçüncü periyotta hız kesmeyen lacivert-beyazlı takım, 24. dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 60-44. Çabuk toparlanarak 10-0'lık seri yakalayan Onvo Büyükçekmece Basketbol, 26. dakikada farkı 6'ya çekti: 60-54. Kalan dakikalarda 3 sayı çizgisinin gerisinden 2 basket bulan Anadolu Efes, son bölüme 72-59 önde girdi.
Dördüncü çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, karşılaşmadan 89-78 galip ayrıldı.