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Anadolu Efes, Olympiakos'a yenildi

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Spor Haberleri

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Olympiakos'a 75-57 yenildi.

Salon: Barış ve Dostluk Salonu

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Mehdi Difallah (Fransa), Milos Koljensic (Karadağ)

Olympiakos: Walkup 4, Williams-Goss 14, Canaan 10, Lountzis, Larentzakis 4, Papas, Fall 7, Papanikolaou 14, Brazdeikis 4, Peters 12, Milutinov 6, Tanoulis

Anadolu Efes : Larkin 8, Beaubois, Bryant 10, Clyburn 5, Thompson 9, Pleiss 7, Hollatz, Erkan Yılmaz 2, Zizic 6, Willis 8, Jones 2

1. Periyot: 17-14

Devre: 33-25

3. Periyot: 61-43

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos ekibine 75-57 yenildi.

Anadolu Efes'in, ligde iki galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunuyor.

Kaynak: AA / Spor

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