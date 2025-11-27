Haberler

Anadolu Efes, Monaco'ya Farklı Yenildi

Basketbol Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, deplasmanda Monaco'ya 102-66'lık skorla yenilerek 8. mağlubiyetini aldı. Takım, 23 top kaybı ile karşılaşmayı tamamladı.

Salon: Gaston Medecin

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Seffi Shemmesh (İsrail), Milos Koljensic (Karadağ)

Monaco: Okobo 9, Blossomgame 6, Makoundou 9, Michineau, Theis 17, Diallo 13, James 7, Hayes 12, Tarpey 5, Nedovic 3, Strazel 12, Mirotic 9

Anadolu Efes: Loyd 13, Weiler-Babb 1, Cordinier 16, Smits 9, Ercan Osmani 12, Şehmus Hazer 6, Dessert, Swider 3, Erkan Yılmaz 2, Jones 2, David Mutaf 2

1. Periyot: 25-22

Devre: 50-43

3. Periyot: 70-53

Basketbol Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Monaco'ya 36 sayı farkla 102-66 yenildi.

Lacivert-beyazlılar karşılaşmayı 23 top kaybıyla tamamladı.

Anadolu Efes 8. mağlubiyetini yaşarken, Monaco 8. galibiyetini elde etti.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
