Anadolu Efes, Milli Oyuncu Şehmus Hazer'i Transfer Etti
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 25 yaşındaki milli oyuncu Şehmus Hazer ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladı. Hazer, profesyonel kariyerine Bandırma Kırmızı'da başladı ve Beşiktaş, Fenerbahçe ile Bahçeşehir Koleji gibi takımlarda forma giydi.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Şehmus Hazer'i transfer etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Milli oyuncumuz Şehmus Hazer ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladık." denildi.
Profesyonel kariyerine Bandırma Kırmızı'da başlayan ve Beşiktaş formasıyla kendini gösteren 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin ardından Bahçeşehir Koleji'nin kadrosunda yer almıştı.
Kaynak: AA / Ercan Doğan - Spor