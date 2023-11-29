Anadolu Efes, Mike Daum'u kadrosuna kattı
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Mike Daum'u kadrosuna dahil etti. 2,06 metre boyundaki forvet oyuncusuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Daum, İspanya ve İtalya liglerinde de forma giymişti.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Mike Daum'u kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2,06 metre boyundaki forvet oyuncusuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İlk profesyonel deneyimini İspanya'nın Obradorio takımında yaşayan 28 yaşındaki basketbolcu, son olarak İtalya'nın Bertram Derthona Tortona ekibinde görev aldı.
Kaynak: AA / Spor