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Anadolu Efes, Mike Daum'u kadrosuna kattı

29 Kasım 2023 13:15 Son Güncelleme: 13:16 Abone Ol

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Mike Daum'u kadrosuna dahil etti. 2,06 metre boyundaki forvet oyuncusuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Daum, İspanya ve İtalya liglerinde de forma giymişti.