Anadolu Efes, Merkezefendi'yi Farklı Geçti
Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 90-72 mağlup etti. Maçın periyotları sırasıyla 33-16, 52-38 ve 77-52 şeklinde sonuçlandı.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Nazlı Çisil Güngör
Anadolu Efes : Weiler-Babb 10, Cordinier 18, Dessert 6, Ercan Osmani 11, Erkan Yılmaz 10, Beaubois 7, Şehmus Hazer 12, Loyd 2, Smits 2, Burak Can Yıldızlı, Swider 11, Sarper David Mutaf 1
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Emre Tanışan 13, Griffin 3, Smith 10, Cazalon 11, Mahir Ağva 6, Ömer Can İlyasoğlu 8, Badzim 6, Roberts 2, Hawkins 13, Erbey Kemal Paltacı
1. Periyot: 33-16
Devre: 52-38
3. Periyot: 77-52
Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 90-72 yendi.