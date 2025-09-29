Haberler

Anadolu Efes, Maccabi Rapyd ile Avrupa Ligi'ne Başlıyor

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Maccabi Rapyd ile karşılaşacak. Maç, TSİ 20.45'te Karadağ'ın Podgorica kentindeki Moraca Arena'da oynanacak.

Anadolu Efes ile Maccabi Rapyd, Avrupa kupalarında bugüne kadar 39 kez karşılaşırken lacivert-beyazlı takım 22 galibiyet, 17 mağlubiyet yaşadı.

Lacivert-beyazlı takım, yeni başantrenörü Igor Kokoskov ve yenilenen kadrosuyla Maccabi Rapyd'i yenerek Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamayı hedefleyecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
