Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
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p>Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinin üçüncü maçında Pınar Karşıyaka'yı deplasmanda 83-74 mağlup ederek seriyi 3-0 kazanan ve tarihinin 16'ncı şampiyonluğuna ulaşan Anadolu Efes, kupasına gecikmeli de olsa kavuştu.
Federasyon yetkilileri uzun süre tribünlerin boşalmasını bekledi. Soyunma odasında 1 saati aşkın bekledikten sonra salonun büyük oranda boşaltılmasıyla parkeye dönen Anadolu Efesli oyuncular, şampiyonluk kupasını Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan aldı. Micic ve Larkin'in kupayı birlikte havaya kaldırmasıyla lacivert-beyazlılar büyük mutluluk yaşadı. Oyuncular şampiyonluğu törene birlikte çıktıkları aileleri ve çocuklarıyla kutladı. Final sonrası Misli.com En İyi Smaç ödülü Anadolu Efesli Amath M'Baye'ye, Türkiye Sigorta Final Serisinin En Değerli Oyuncusu ödülü ise yine lacivert-beyazlılardan bon maçta 29 sayı atan Vasilije Micic'e gitti.ERGİN ATAMAN: "GURURLUYUM"Euroleague'de 2021 ve 2022'de üst üste 2 şampiyonluk yaşadığı Anadolu Efes'e lig şampiyonluğuyla veda eden Antrenör Ergin Ataman da duygusal anlar yaşadı. Yeni sezonda Yunan ekibi Panathinaikos'la anlaşan Ataman, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı. Soyunma odasında, oyuncularıyla konuşmasını, "Seneye OAKA'da görüşürüz" diye bitirdiği hatırlatılan Ataman, Pınar Karşıyaka'yı kutlayarak, yeşil-kırmızılı ekibin Play-Off'ta çok iyi mücadele ederek finale yükseldiğini söyledi. Ataman, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nun ağır bir atmosfere sahip olduğunu belirterek, "Üçüncü maçı kazanıp şampiyon olmak çok anlamlı. Play-Off'larda yeniden takım olduğumuzu hatırladık, sakatlarımız iyileşti, Play-Off sürecinde bazı sakatlıklar yaşadık. Geri adım atmadık. Bu sezon Türkiye'de iki kupa oynandı, sezon başındaki Cumhurbaşkanlığı Kupası bizim müzemizde, sezon sonunda lig şampiyonluğu bizim müzemizde. Bunun için gururluyum" dedi."HAYALİMİZ VARDI""Euroleague için üzgünüm" diyen Ergin Ataman, "Hayalimiz vardı, tarihte hiç kimsenin yapamadığı bir şeyi yapmak için yola çıktık ama başaramadık. Play-Off yapamadık, yapabilsek çok şeyler yapabilirdik oralarda, olmadı. Tabii ki benim için de kolay değil, bu kadar yıldan sonra. Ben bu kulüpte bir profesyonel gibi değil, amatör gibi gençlik yıllarından itibaren çalıştım. İleride tarih olarak Anadolu Efes efsanesi olarak adlandırılabilirsem, ne mutlu bana. Böyle bir değişim gerekiyordu. Buna ne ben tek başıma karar verdim, ne de kulüp karar verdi. Başkanımızla beraber karar verdik. Her iki taraf için de iyi olacağını düşünüyorum. Hayatta bazen bazı riskler, bazı değişimler almak gerekiyor. Hayatım boyunca hep meydan okumalara girdim. Bu da benim için yeni bir meydan okuma. Ülkemi Yunanistan'da en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Anadolu Efes basketboldaki benim yuvam, benim kulübüm. Onlara önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum" diye konuştu."ANADOLU EFES'TE İLK KEZ BAŞARISIZ BİR AVRUPA LİGİ DÖNEMİ GEÇİRDİK"Beş yıl boyunca büyük bir hikaye yazdıklarını belirten Ataman, "Belgeselci arkadaşlar da burada. Sezona Avrupa Ligi'ndeki 3. şampiyonluğu çekmek için başladılar, olmadı. Orası bir dramayla bitti, başaramadık. İlk kez Anadolu Efes'te başarısız bir Avrupa Ligi dönemi geçirdik. Hayat bu. 'Anadolu Efes'te her şey bitti, Ergin Ataman zaten gidiyor, bu takımı sezonu tamamlamaz, bırakır' dendiği anda üstelik 42 sayılık Fenerbahçe Beko mağlubiyetinden sonra dirildik, karakterimizi hatırladık" dedi."GİDERİZ, BELKİ BİR GÜN TEKRAR GELİRİZ"Ataman, 5 yıllık Anadolu Efes macerasında kaç kupa kazandığını hatırlatamadığını belirterek, şöyle konuştu: "Vicdanen rahatım, huzurluyum. Benim için kolay değil, bir meydan okuma. Bu oğlum Sarp için zor olacak. Sarp, bizle beraber yaşadı bu süreci, o çok koyu Anadolu Efes hayranı, Anadolu Efes taraftarı. Bu ayrılığa en çok o üzülüyor. Bu meslekte, bu işte, bunlar var. Gideriz, belki bir gün tekrar geliriz, belki oradan bir kupayla döneriz, belki oradan başka bir yere gideriz ama Türk Milli Takımı ile de yeni bir misyonumuz var, olimpiyat elemeleri var. Onun için daha buradayım, ben gidiyorum tek başıma, Sarp beni burada temsil etmeye devam edecek"