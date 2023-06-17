Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu

p>Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinin üçüncü maçında Pınar Karşıyaka'yı deplasmanda 83-74 mağlup ederek seriyi 3-0 kazanan ve tarihinin 16'ncı şampiyonluğuna ulaşan Anadolu Efes, kupasına gecikmeli de olsa kavuştu.

Federasyon yetkilileri uzun süre tribünlerin boşalmasını bekledi. Soyunma odasında 1 saati aşkın bekledikten sonra salonun büyük oranda boşaltılmasıyla parkeye dönen Anadolu Efesli oyuncular, şampiyonluk kupasını Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan aldı. Micic ve Larkin'in kupayı birlikte havaya kaldırmasıyla lacivert-beyazlılar büyük mutluluk yaşadı. Oyuncular şampiyonluğu törene birlikte çıktıkları aileleri ve çocuklarıyla kutladı. Final sonrası Misli.com En İyi Smaç ödülü Anadolu Efesli Amath M'Baye'ye, Türkiye Sigorta Final Serisinin En Değerli Oyuncusu ödülü ise yine lacivert-beyazlılardan bon maçta 29 sayı atan Vasilije Micic'e gitti.