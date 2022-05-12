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Anadolu Efes'in şampiyonluk heykeli Bahçelievler'de açılacak

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Anadolu Efes'in şampiyonluk heykeli Bahçelievler'de açılacak

THY Avrupa Ligi'nde geçen yıl şampiyon olan Anadolu Efes'in tarihi başarısı Bahçelievler'de açılacak anıtla ölümsüzleştirilecek.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nde geçen yıl şampiyon olan Anadolu Efes'in tarihi başarısı Bahçelievler'de açılacak anıtla ölümsüzleştirilecek.

Bahçelievler Belediyesinden yapılan açıklamada, yeni anıtın Talatpaşa Caddesi üzerinde, Koraç Kupası Anıtı'nın da bulunduğu alanda açılacağı kaydedildi.

Dünyaca ünlü heykel ustası Tankut Öktem'in atölyesinde, kızı heykeltıraş ve yüksek mimar Pınar Öktem Doğan tarafından yapılan anıtın açılışı, 16 Mayıs Pazartesi günü saat 13.00'te gerçekleştirilecek.

Açılışa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, başantrenör Ergin Ataman, kulüp yöneticileri ve oyuncuların katılması bekleniyor.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Bahçelievler, Şampiyon, Spor, Haberler

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