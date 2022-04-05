Anadolu Efes'in One Team projesinin ilk çalışması yapıldı - Haberler

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Anadolu Efes'in One Team projesinin ilk çalışması yapıldı

AA - Ercan Doğan - Spor
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Anadolu Efes'in One Team projesinin ilk çalışması yapıldı

Anadolu Efes Spor Kulübünün One Team projesinin ilk ayağı gerçekleştirildi.

Anadolu Efes Spor Kulübünün One Team projesinin ilk ayağı gerçekleştirildi.

Avrupa Ligi tarafından 2019 ve 2020 yıllarında "Avrupa'nın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi Gerçekleştiren Takımı" seçilen Anadolu Efes, bu sezonun One Team projesini, ANKA Spor Kulübü ve Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Okulları iş birliğiyle başlattı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, sporda eşitlik, sağlıklı ve kaliteli yaşam temalarıyla hayata geçirilecek ve 8 hafta sürecek projenin ilk çalışması ise 10-14 yaş aralığındaki 20 katılımcıyla yapıldı.

Basketbolun bir metafor olarak kullanılacağı projede katılımcı çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunulacak.

Uzman eğitmenlerin görev yaptığı projede, katılımcıların eğitim hayatlarına da destek olmak adına takım çalışması ve eşitlik, kendine güven, zaman yönetimi, motivasyon, saygı, problem çözme, karar alma ve kişisel sorumluluklar odaklı çalışmalar gerçekleştirilecek.

Projenin gönüllü elçiliğini ise Anadolu Efesli oyuncu Erten Gazi üstlenecek. Erten Gazi, projenin sertifika töreninin yapılacağı çalışmada katılımcılarla birlikte sahaya çıkacak.

AA / Ercan Doğan - Spor

Anadolu Efes, basketbol, Simurg, Gazi, Spor, Haberler

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