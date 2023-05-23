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Anadolu Efes'in basketbol yaz kampı kayıtları başladı

Anadolu Efes'in basketbol yaz kampı kayıtları başladı

Spor Haberleri

Anadolu Efes Spor Kulübünün 2018 yılından bu yana gerçekleştirdiği basketbol yaz kampının kayıtları başladı.

Anadolu Efes Spor Kulübünün 2018 yılından bu yana gerçekleştirdiği basketbol yaz kampının kayıtları başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Anadolu Efes Spor Kulübü, Gloria Sports Arena ve Smart Casual Event iş birliği ile Anadolu Efes altyapı antrenörlerinin koordinatörlüğünde 22-27 Haziran tarihlerinde Belek Gloria Sports Arena'da gerçekleştirilecek yaz kampında, altyapı oyuncu taramaları da yapılacak.

10-17 yaş aralığındaki basketbolcu adaylarının katılacağı yaz kampında temel basketbol eğitiminin yanı sıra, yüzme, golf, futbol, masa tenisi gibi farklı spor branşlarıyla ilgili çalışmalar da gerçekleştirilecek.

Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampı kayıtları www.smartcasualevent.com adresinden veya 0850 441 16 78 numaralı telefon üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

Anadolu Efes basketbol Spor Haberler

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