Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Erten Gazi, One Team projesi katılımcılarıyla bir araya geldi

Anadolu Efes Spor Kulübü'nün, THY EuroLeague'in kurumsal sosyal sorumluluk programı One Team kapsamında ANKA Spor Kulübü ve Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Okulları iş birliğiyle yürüttüğü 2021-2022 One Team projesinin beşinci hafta çalışması ve sertifika töreni, Anadolu Efes Spor Kulübü'nün One Team Elçisi Erten Gazi'nin katılımıyla gerçekleşti.

Turkish Airlines EuroLeague'in kurumsal sosyal sorumluluk programı One Team çerçevesinde gerçekleştirdiği projelerle 2019 ve 2020 yıllarında EuroLeague tarafından 'Avrupa'nın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi Gerçekleştiren Takımı' seçilen Anadolu Efes'in, 2021 - 2022 sezonu One Team projesi, ANKA Spor Kulübü ve Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Okulları iş birliğiyle devam ediyor.

Proje bu yıl, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve sporda eşitliğe odaklanıyor

Basketbolun bir metafor olarak kullanıldığı One Team projesi kapsamında, basketbolun değerleri ile katılımcıların sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunuluyor. One Team'in 2021-2022 sezonu temaları ise Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) sürdürülebilirlik kalkınma amaçları arasında yer alan; toplumsal cinsiyet eşitliği, sporda eşitlik, sağlıklı ve kaliteli yaşam konuları oldu. Uzman eğitmenlerin görev yaptığı 8 hafta süren projede katılımcıların eğitim hayatlarına da destek olmak adına takım çalışması ve eşitlik, kendine güven, zaman yönetimi, motivasyon, saygı, problem çözme, karar alma ve kişisel sorumluluklar odaklı çalışmalar yapılıyor.

Erten Gazi : "One Team'in elçisi ve katılımcısı olmak bir ayrıcalık"

Bu anlamlı projenin gönüllü elçiliğini ise Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Erten Gazi üstleniyor. Gazi, projenin sertifika töreninin yapıldığı çalışmada katılımcılarla birlikte sahaya çıkarak deneyimlerini de paylaştı. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün altyapısından yetiştiğini söyleyen Erten Gazi, "One Team projesinin katılımcıları ile bir araya araya gelmekten dolayı çok mutluyum. Böyle değerli bir projenin elçisi ve katılımcısı olmanın bir ayrıcalık olduğu düşünüyorum" dedi.

Katılımcılara eğitim hayatlarında başarılar dileyen Erten, çalışmanın sonunda katılımcılara sertifikalarını da verdi.

One Team katılımcılarının sosyal ve kişisel gelişimleri, çalışmalar süresince ve sonrasında, çeşitli anket ve değerlendirmelerle takip edilecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor