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Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki final mücadelesi yarın başlıyor

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki final mücadelesi yarın başlayacak. Final serisinde 3 galibiyet elde eden takım şampiyonluğa uzanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki final mücadelesi yarın başlayacak.

Final serisinde 3 galibiyet elde eden takım şampiyonluğa uzanacak.

Serinin ilk maçı yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Kerem Baki, Mehmet Şahin ve Ziya Özorhon hakem üçlüsü yönetecek.

İki takım da normal sezonda oynadığı 30 maçta 25'er galibiyet 5'er yenilgi alırken, ikili averajda üstün olan Anadolu Efes ligi ilk sırada tamamlayarak saha avantajını elde etti. Eşleşmedeki ilk 2 maç, Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak.

Lacivert-beyazlı takım yarı final serisinde Pınar Karşıyaka'yı 3-0'la geçerken, Fenerbahçe Beko ise Beşiktaş Emlakjet'i 3-0'lık seriyle saf dışı bırakarak finale yükseldi.

Eşleşmenin bir sonraki müsabakası 8 Haziran Cumartesi saat 20.30'da yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

Kaynak: AA / Spor

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes Sigorta Türkiye Spor Güncel Haberler

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