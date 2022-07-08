Anadolu Efes, Hırvat basketbolcu Simon ile yollarını ayırdı THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes, Hırvat basketbolcu Krunoslav Simon ile yollarını ayırdı. THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes, Hırvat basketbolcu Krunoslav Simon ile yollarını ayırdı. Lacivert-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile Simon ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Forma Emekliliği uygulamamız kapsamında gelecek sezon forması salonumuzdaki yerini alacak Krunoslav Simon'a, verdiği mücadele ve yaşattığı unutulmaz anlar için teşekkür ederiz!" ifadelerine yer verildi. AA / Hilmi Sever - Spor Türk Hava Yolları Anadolu Efes Basketbolcu Spor Haberler

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