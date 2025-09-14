Anadolu Efes, Gloria Kupası'nda Zalgiris'e Mağlup Oldu
Antalya'daki Gloria Kupası basketbol turnuvasında Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris takımına 90-69 yenilerek dördüncü sırada yer aldı. Turnuvanın şampiyonu Bahçeşehir Koleji oldu.
Antalya'da düzenlenen "Gloria Kupası" basketbol turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris takımına 90-69 mağlup oldu.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini Zalgiris, 21-12 üstün tamamladı. Litvanya temsilcisi, devre arasına da 37-36 önde girdi.
Üçüncü periyot sonunda 67-53'le üstünlüğünü sürdüren Zalgiris, mücadeleden 90-69 galip ayrıldı.
Gloria Kupası'nda şampiyonluğu Bahçeşehir Koleji kazandı.
Turnuvayı Zalgiris ikinci, TOFAŞ üçüncü, Anadolu Efes dördüncü tamamladı.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor