Haberler

Anadolu Efes, Gloria Kupası'nda Zalgiris'e Mağlup Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'daki Gloria Kupası basketbol turnuvasında Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris takımına 90-69 yenilerek dördüncü sırada yer aldı. Turnuvanın şampiyonu Bahçeşehir Koleji oldu.

Antalya'da düzenlenen "Gloria Kupası" basketbol turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris takımına 90-69 mağlup oldu.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini Zalgiris, 21-12 üstün tamamladı. Litvanya temsilcisi, devre arasına da 37-36 önde girdi.

Üçüncü periyot sonunda 67-53'le üstünlüğünü sürdüren Zalgiris, mücadeleden 90-69 galip ayrıldı.

Gloria Kupası'nda şampiyonluğu Bahçeşehir Koleji kazandı.

Turnuvayı Zalgiris ikinci, TOFAŞ üçüncü, Anadolu Efes dördüncü tamamladı.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
Fatih Tekke maç sonunda isyan etti: Allah rızası için birisi gelsin

Maç sonunda isyan etti: Allah rızası için birisi gelsin ve...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eurovision öncesi 5 ülkeden 'İsrail varsa biz yokuz' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi

5 ülkeden "İsrail varsa biz yokuz" resti: Azerbaycan ise...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.