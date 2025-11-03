Anadolu Efes, Glint Manisa Basket'i Farklı Geçti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Glint Manisa Basket'i 104-72'lik skorla mağlup etti. Maçta Anadolu Efes, etkili bir oyun sergileyerek üstün bir performans gösterdi.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Özge Şentürk Bayraktar, Duhan Köyiçi
Anadolu Efes : Cordinier 7, Dessert 10, Dozier 10, Ercan Osmani 10, Erkan Yılmaz 3, Şehmus Hazer 15, Loyd 12, Burak Can Yıldızlı 2, Swider 20, Mutaf 8, Jones 7
Glint Manisa Basket: Smith 8, Yiğit Onan 22, Mintz 9, Altan Çamoğlu 2, Johnson 7, Batu Eryurtlu 2, Buğra Çal 2, Mustafa Yerkazanoğlu 4, Zemaitis 16
1. Periyot: 25-15
Devre: 55-34
3. Periyot: 89-51
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, Glint Manisa Basket'i 104-72 yendi.
