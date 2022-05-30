Anadolu Efes-Galatasaray Nef serisinde üçüncü maç yarın yapılacak - Haberler

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Anadolu Efes-Galatasaray Nef serisinde üçüncü maç yarın yapılacak

AA - Ercan Çakar - Spor
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Anadolu Efes-Galatasaray Nef serisinde üçüncü maç yarın yapılacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki play-off yarı final serisinin üçüncü maçı yarın oynanacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki play-off yarı final serisinin üçüncü maçı yarın oynanacak.

Galatasaray Nef'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Eşleşmede Anadolu Efes'in ev sahipliğinde yapılan ilk iki maçta takımlar birer galibiyet elde etti. Serinin ilk maçını Galatasaray Nef 105-70 kazanırken, Anadolu Efes ikinci müsabakadan 91-77 galip ayrıldı.

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede dördüncü maç yine Galatasaray Nef'in ev sahipliğinde 2 Haziran Perşembe günü aynı salonda yapılacak.

AA / Ercan Çakar - Spor

Basketbol Süper Ligi Anadolu Efes Galatasaray Nef Spor Haberler

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