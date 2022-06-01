Anadolu Efes-Galatasaray Nef serisinde dördüncü maç yarın yapılacak - Haberler

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Anadolu Efes-Galatasaray Nef serisinde dördüncü maç yarın yapılacak

AA - Ercan Çakar - Spor
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Anadolu Efes-Galatasaray Nef serisinde dördüncü maç yarın yapılacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki play-off yarı final serisinin dördüncü maçı yarın oynanacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki play-off yarı final serisinin dördüncü maçı yarın oynanacak.

Galatasaray Nef'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede Anadolu Efes 2-1 önde bulunuyor. Galatasaray Nef serinin ilk maçını 105-70 kazanırken, Anadolu Efes ikinci müsabakadan 91-77, üçüncü karşılaşmadan da 71-64 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, yarın kazanması durumunda finale yükselerek Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Karşılaşmanın Galatasaray Nef'in üstünlüğüyle sona ermesi durumunda ise finale çıkacak takım, beşinci maç sonunda belli olacak.

AA / Ercan Çakar - Spor

Basketbol Süper Ligi Anadolu Efes Galatasaray Nef Spor Haberler

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