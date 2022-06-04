ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Galatasaray Nef'i 104-77 yenerek seriyi 3-2 kazanan Anadolu Efes, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi... - Haberler

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Galatasaray Nef'i 104-77 yenerek seriyi 3-2 kazanan Anadolu Efes, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi...
AA - Emre Doğan - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Galatasaray Nef'i 104-77 yenerek seriyi 3-2 kazanan Anadolu Efes, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Galatasaray Nef'i 104-77 yenerek seriyi 3-2 kazanan Anadolu Efes, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.
AA / Emre Doğan - Spor