Üye Girişi
Haberi Paylaş
Anadolu Efes Fenerbahçe'yi mağlup etti

Anadolu Efes Fenerbahçe'yi mağlup etti

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final 2'nci maçında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Beko'yu 92-90 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Serinin 3'üncü maçı Anadolu Efes'in ev sahipliğinde 7 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Tolga Edis

FENERBAHÇE BEKO: Motley 22, Pierre 2, Calathes 8, Wilbekin 12, Hayes-Davis 14, Guduric 15, Biberovic 17, Samet Geyik, Melih Mahmutoğlu

ANADOLU EFES: Larkin 17, Clyburn 35, M'Baye 5, Micic 2, Pleiss 11, Furkan Haltalı 4, Bryant 18, Egehan Arna, Buğrahan Tuncer, Erten Gazi

1'İNCİ PERİYOT: 25-16

DEVRE: 45-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-65

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final 2'nci maçında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Beko'yu 92-90 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.

SERİNİN 3'ÜNCÜ MAÇI 7 HAZİRAN'DA

Serinin 3'üncü maçı Anadolu Efes'in ev sahipliğinde 7 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

(LAR)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Anadolu Efes Türkiye Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title