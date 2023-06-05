Anadolu Efes Fenerbahçe'yi mağlup etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final 2'nci maçında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Beko'yu 92-90 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Serinin 3'üncü maçı Anadolu Efes'in ev sahipliğinde 7 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Tolga EdisFENERBAHÇE BEKO: Motley 22, Pierre 2, Calathes 8, Wilbekin 12, Hayes-Davis 14, Guduric 15, Biberovic 17, Samet Geyik, Melih MahmutoğluANADOLU EFES: Larkin 17, Clyburn 35, M'Baye 5, Micic 2, Pleiss 11, Furkan Haltalı 4, Bryant 18, Egehan Arna, Buğrahan Tuncer, Erten Gazi1'İNCİ PERİYOT: 25-16DEVRE: 45-403'ÜNCÜ PERİYOT: 61-65 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final 2'nci maçında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Beko'yu 92-90 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. SERİNİN 3'ÜNCÜ MAÇI 7 HAZİRAN'DA Serinin 3'üncü maçı Anadolu Efes'in ev sahipliğinde 7 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
(LAR)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor