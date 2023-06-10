Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçının ardından

Fenerbahçe'nin basketboldan sorumlu yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes ile oynadıkları karşılaşmanın ardından yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu.

Sinan Erdem Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine konuşan Komsuoğlu, bir önceki maçta yaşanan hakem hatalarına da değindi.

Federasyonun kendilerini haklı gördüğünü vurgulayan Komsuoğlu, "Hakemlerden biri bıraktı ama o maçta esas bırakması gereken hakem halen hiçbir şey yapmadı. Bunlar unutulur zannediliyor, bunlar unutulmayacak. Bunlar gündeme gelecek." ifadelerini kullandı.

Tribünde Anadolu Efes dışında taraftarların bulunduğunu dile getiren Komsuoğlu, şöyle devam etti:

"Maçta yenildik, Anadolu Efes'e Türkiye'nin en centilmen taraftarı diyorlar ama buradakiler Anadolu Efes taraftarı değil. Başka şekilde toplanan taraftarlar. Oynadığımız takımın taraftarı olsa 1 adet bilet satılır ama 1 adet bilet satışa çıkmıyor. Burada siz tarafsız basketbol seyircisi olsanız maça giremiyorsunuz. Üst tribünler boş ama açılmıyor. Basketbol sevgisini konuşuyorsak açarsınız satışa oralar da dolar. Basketbolu daha çok kişi izler, daha büyük kitlelere hitap ederiz ama açılmıyor."

"Ergin Ataman bizi tahrik etti"

Sertaç Komsuoğlu, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın kendilerini tahrik ettiğini öne sürdü.

Sosyal medyada tahriği kendilerinin yaptığına dair ifadeler okuduklarını vurgulayan Komsuoğlu, "Bizim arenada bu kadar küfür olsa tribünün yarısını anında herkes alır. Bu kadar küfür olmaz, bu kadar tahrik olmaz. Onları geçtik tükürükler falan başladı. Yakın tribün kültüründe tükürük yoktur, bu genelde futbolda falan olur ama tükürükte başladı. Bu arada hocaları (Ergin Ataman) tam önümüzden geçerken 5 yönetici orada oturuyorduk, her zaman olduğu gibi tahrik etmeye başladı." diye konuştu.

Kendilerinin hiçbir tahrikte bulunmadığını aktaran Komsuoğlu, şunları kaydetti:

"Onların tahrikleri hep böyle, tahrik edip koşuyorlar. Tahrik ediyorsan sonuna kadar tahrik et. Biz en ufak bir şey demedik, bir şey de yapmadık. Zaten Türkiye'ye centilmenliği getiren rakip takımın hocası umarım Yunanistan'da da bu hareketleri yapar. Yaparsa orada biraz daha tribünler değişik, sıkıntı olur. Buradan ona tavsiyede bulunalım çünkü Yunanistan'da rakip takıma böyle bir şey yaptığında başına sıkıntı alır."

Eşleşmenin üçüncü maçında küfreden isimlerin tespit edildiğini vurgulayan Komsuoğlu, aynı isimlerin kendilerine alınmayacağı sözü verilmesine rağmen salonda bulunduğunu ifade etti.

Söz konusu kişilerin Anadolu Efes taraftarı olmadığını da belirten Fenerbahçeli yönetici, "Çok iyi tanıdığımız kişiler bunlar. Efes'in taraftar kitlesini çok iyi biliyoruz. Ama basketbolda göreceksiniz her türlü gerekli hamleyi yapacağız. Basketbolun marka değeri Fenerbahçe ile artıyor. Biz yenildik, yani yenildik, 5 yönetici dururken tükürükler, küfürler her şeyi yedik ama altında kalmayız. Burası Fenerbahçe, zaten kalmadık altında. Küfür edenlerin hepsi kayboldu. Altında kalmayız. Bazı kişiler videolar falan paylaşıyorlar. Bütün videolar bizde var. Onun için provoke hareketlere kimse girmesin." değerlendirmesinde bulundu.

"Ergin Ataman haddini bilecek"

Sertaç Komsuoğlu, başantrenör Ergin Ataman'ın haddini bilmesi gerektiğini söyledi.

Sakin olmaya çalıştıklarını anlatan Komsuoğlu, "Bundan sonraki hamlelerimizi bekleyin göreceksiniz. Basketbolun kalitesini artırmak için neler yapacağımızı göreceksiniz. Hiçbir Fenerbahçe yöneticisi ya da taraftarına hiç kimse hiçbir yerde bir şey yapamaz. Buna ne biz ne de taraftar izin verir. Kolaydır kahramanlık buralarda el kol hareketleri. Buralarda yaparsınız sadece sonra koşarak soyunma odasına gidersiniz. Bu kadardır olay." diye konuştu.

Sinan Erdem'e olay çıkarmaya gelmediklerinin altını çizen Komsuoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Olaylar çıktı diyorsunuz ama olaylar çıkmadı. Sadece rakip takım hocası el kol hareketleri yapıp kaçtı. Olay çıkmadı, olay çıksaydı rakip takım hocası buradan kaçamazdı zaten. Biz olay çıkarmaya gelmedik. Bunu özellikle söylüyorum, rakip takımın hocası bizim dengimiz değil. O maçı konuşacak, maçla ilgili yorum yapacak. Bizim dengimiz değil, biz onu istersek alır hoca yaparız. Bizim dengimiz değil, o haddini bilecek. Bunu net olarak söylüyorum."

Can Gebetaş: "Buna prim vermeyiz"

Fenerbahçeli yönetici Can Gebetaş, olayları kendilerinin çıkardığı yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımlara prim vermeyeceklerini belirtti.

Üzgün ve sinirli olduklarını anlatan Gebetaş, şunları kaydetti:

"Salonun 4 tarafı tribünken, Ergin Ataman'ın oturduğu yerin arkasında taraftarlar var, sevincini onlarla kutlamak dururken gelip bizim önümüzdeki taraftarlara el kol yaparak kutlamaya çalışmasını kamuoyunun taktirine bırakmak lazım. Her şey basın tribününün önünde oldu. Buna rağmen Fenerbahçeli yöneticiler olayları çıkartmış gibi tweet atanlar da var. Ama kimse merak etmesin bu memlekette artık sosyal medya üzerinden algı, manipülasyon ve yalan söylemenin hiçbir cezası olmadığı için insanlar tamamıyla ortadaki suçu başkasına yıkmak konusunda elinden geleni ardına koymuyor ama buna prim vermeyiz. Yarın gazeteciler olayı nereden görecek merak ediyorum. Geçen günkü maçta hakem hatalarına bir tane gazetede yer bulamadı. Hiçbir şekilde konuşulmadı. Yarın da göreceğiz bakalım olayları kim çıkarmış. Aslında gelip rakip takımın yöneticileri önünde el kol hareketi kim yapmış göreceğiz."