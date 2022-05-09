Anadolu Efes, EuroLeague Final Four öncesinde basınla buluştu

Ergin Ataman : Biz kendimize çok güveniyoruz

"Bende bir baskı yok, alıştım artık"

Takım olarak kimyalarının ilk günden beri iyi durumda olduğunu dile getiren Dunston, "Tek bir hedefimiz var ve bu hedefe odaklıyız. Sakin durumdayız, birbirimizi motive ediyoruz. Ne olursa olsun maç maç gideceğiz, pozisyon pozisyon bakacağız. Finale ulaşmak en büyük isteğimiz olacak" dedi.