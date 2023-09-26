Anadolu Efes EuroLeague'de şampiyonluk hedefliyor
Anadolu Efes oyuncuları, EuroLeague'de şampiyonluk hedeflediklerini belirtti. Takımın hedefi EuroLeague'in zirvesinde yer almak.
Anadolu Efes oyuncuları, EuroLeague'de şampiyonluk hedefliyor
Erkan Yılmaz: Belli bir düzeye kadar ilerledik ama daha gitmemiz gereken çok yol var
Ercan Osmani: Geçen sene play-off'u kaçırdıktan sonra bu sezon daha hırslı olacağımıza inanıyorum
Tibor Pleiss: EuroLeague'in zirvesinde yer almayı istiyoruz
Derek Willis: EuroLeague'deki ana hedefimiz tabii ki şampiyonluk
SÜPER LİG ERTELEME MAÇI
20.00 İstanbulspor - Galatasaray
FENERBAHÇE
14.00 Fenerbahçe Beko'da; genel menajeri Derya Yannier, başantrenör Dimitris Itoudis ve takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun katılacağı basın toplantısı düzenlenecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 Beşiktaş, bir kripto varlık işlem platformuyla iş birliği anlaşması imzalayacak. Beşiktaş Stadyumu'ndaki imza törenine başkan Ahmet Nur Çebi de katılacak.
13.00 Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
17.00 Takım özel uçakla Adana'ya hareket edecek.
18.00 Takımın kente varışı.
TÜRKİYE KUPASI
Ziraat Türkiye Kupası 1.Tur maçları başlayacak
A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI
19.00 Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar C Ligi'ndeki ikinci maçında Elazığ Atatürk Stadı'nda Litvanya'yı konuk edecek.
PFDK
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkler açıklanacak.
ANADOLU EFES
10.30 Lacivert-beyazlı ekipte, yeni takım otobüsünün tanıtımı yapılacak.
HENTBOL
14.00 Erkekler Süper Ligi şampiyonu Beykoz Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş Safi Çimento'nun karşılaşacağı Erkekler Süper Kupa müsabakası öncesinde medya günü gerçekleştirilecek.