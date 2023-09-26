Anadolu Efes EuroLeague'de şampiyonluk hedefliyor

Anadolu Efes oyuncuları, EuroLeague'de şampiyonluk hedefliyor

Erkan Yılmaz: Belli bir düzeye kadar ilerledik ama daha gitmemiz gereken çok yol var

Ercan Osmani: Geçen sene play-off'u kaçırdıktan sonra bu sezon daha hırslı olacağımıza inanıyorum

Tibor Pleiss: EuroLeague'in zirvesinde yer almayı istiyoruz

Derek Willis: EuroLeague'deki ana hedefimiz tabii ki şampiyonluk

SÜPER LİG ERTELEME MAÇI

20.00 İstanbulspor - Galatasaray

FENERBAHÇE

14.00 Fenerbahçe Beko'da; genel menajeri Derya Yannier, başantrenör Dimitris Itoudis ve takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun katılacağı basın toplantısı düzenlenecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 Beşiktaş, bir kripto varlık işlem platformuyla iş birliği anlaşması imzalayacak. Beşiktaş Stadyumu'ndaki imza törenine başkan Ahmet Nur Çebi de katılacak.

13.00 Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

17.00 Takım özel uçakla Adana'ya hareket edecek.

18.00 Takımın kente varışı.

TÜRKİYE KUPASI

Ziraat Türkiye Kupası 1.Tur maçları başlayacak

A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI

19.00 Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar C Ligi'ndeki ikinci maçında Elazığ Atatürk Stadı'nda Litvanya'yı konuk edecek.

PFDK

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkler açıklanacak.

ANADOLU EFES

10.30 Lacivert-beyazlı ekipte, yeni takım otobüsünün tanıtımı yapılacak.

HENTBOL

14.00 Erkekler Süper Ligi şampiyonu Beykoz Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş Safi Çimento'nun karşılaşacağı Erkekler Süper Kupa müsabakası öncesinde medya günü gerçekleştirilecek.