Anadolu Efes, EuroLeague'de Olympiakos'u Yenerek 4. Haftayı Noktaladı

EuroLeague 4. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Yunan ekiplerinden Olympiakos'u 82-78 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maç boyunca başa baş giden mücadelede ikinci periyotta geriye düşen Efes, son periyotta rakibini geçmeyi başardı.

Kaynak: ANKA / Spor
