Anadolu Efes, EuroLeague'de Olympiakos'u Yenerek 4. Haftayı Noktaladı

EuroLeague 4. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Yunan ekiplerinden Olympiakos'u 82-78 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maç boyunca başa baş giden mücadelede ikinci periyotta geriye düşen Efes, son periyotta rakibini geçmeyi başardı.
Birinci periyotu 28-25 üstün kapatan, ikinci periyotta 51-48 geriye düşen ve üçüncü periyotu 67-67 berababerlikle bitiren Anadolu Efes, dördüncü ve son periyotta Olimpiyakos'u 82- 78 mağlup etti.
Kaynak: ANKA / Spor