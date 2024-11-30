Anadolu Efes EuroLeague'de ASVEL'e Yenildi
EuroLeague'in 12. haftasında Anadolu Efes, konuk olduğu LDLC ASVEL takımına 97-82 mağlup oldu. İlk yarıyı önde tamamlayan Anadolu Efes, son periyotta rakibine geçit veremedi.
(ANKARA)- EuroLeague'in 12. haftasında Anadolu Efes konuk olduğu LDLC ASVEL' e 97-82 mağlup oldu.
Turkish Airlines EuroLeague'in 12. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın Lyon-Villeurbanne ekibine konuk oldu. Lyon kentinde LDLC Arena'daki müsabaka saat 23.00'te başladı.
Birinci periyotu 28-26, ikinci periyotu 55-47 üstün tamamlayan Anadolu Efes, üçüncü periyotu 67-70 mağlup kapattı. Son periyotta ASVEL'in 27 sayısına engel olamayan Anadolu Efes, salondan 97-82 mağlup ayrıldı.