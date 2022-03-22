Anadolu Efes 'Dünya Su Günü' forması ile azalan su kaynaklarına dikkat çekti - Haberler

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Anadolu Efes 'Dünya Su Günü' forması ile azalan su kaynaklarına dikkat çekti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Anadolu Efes 'Dünya Su Günü' forması ile azalan su kaynaklarına dikkat çekti

Anadolu Efes THY Euroleague'in 31. haftasında sahasında karşılaştığı Real Madrid müsabakasında Dünya Su Günü'ne özel forma ile sahaya çıktı.

Anadolu Efes THY Euroleague'in 31. haftasında sahasında karşılaştığı Real Madrid müsabakasında Dünya Su Günü'ne özel forma ile sahaya çıktı. Müsabakayı Anadolu Efes 93-90'lık skorla kazandı.

Anadolu Efes'in Real Madrid'i ağırladığı THY EuroLeague karşılaşması için özel olarak hazırlanan "Dünya Su Günü" forması ile çıktı. Anadolu Efes Spor Kulübü ve su tasarrufu partneri Wilo Türkiye'nin iş birliğinde gerçekleştirilen projeye destek vermek için basketbolseverler de karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Biletleri günler öncesinden tükenen ve kapalı gişe oynanan maçta, Anadolu Efes sahaya "Dünya Su Günü" forması ile çıktı. Su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasının önemini simgeleyen formanın tasarımı da taraftarlar tarafından çok beğenildi. Ayrıca karşılaşma boyunca izleyicileri bilgilendirmek adına çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türk Hava Yolları, Dünya Su Günü, Anadolu Efes, su, Spor, Haberler

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