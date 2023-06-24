Anadolu Efes, Doğuş Özdemiroğlu'nu kadrosuna kattı

Anadolu Efes Basketbol Takımı, son olarak Darüşşafaka Lassa'da forma giyen Doğuş Özdemiroğlu'nu kadrosuna kattı. 27 yaşındaki guard ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde 14,5 sayı, 6,3 asist ve 4,8 ribaunt ortalamalarıyla oynayan Doğuş, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı performans sergiledi.