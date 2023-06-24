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Anadolu Efes, Doğuş Özdemiroğlu'nu kadrosuna kattı

Anadolu Efes, Doğuş Özdemiroğlu'nu kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Anadolu Efes Basketbol Takımı, son olarak Darüşşafaka Lassa'da forma giyen Doğuş Özdemiroğlu'nu kadrosuna kattı. 27 yaşındaki guard ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde 14,5 sayı, 6,3 asist ve 4,8 ribaunt ortalamalarıyla oynayan Doğuş, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı performans sergiledi.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, son olarak Darüşşafaka Lassa'da forma giyen Doğuş Özdemiroğlu'nu kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki guard ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Doğuş Özdemiroğlu, geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde forma giydiği 32 maçta 14,5 sayı, 6,3 asist ve 4,8 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. Doğuş, Darüşşafaka Lassa'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 12 müsabakada 12,2 sayı, 4,9 ribaunt ve 4,8 asist ortalamaları yakaladı.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Anadolu Efes basketbol Lassa Spor Haberler

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