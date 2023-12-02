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Anadolu Efes, deplasmanda Kızılyıldız'a mağlup oldu

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Turkish Airlines EuroLeague'in 11'inci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 97-83 mağlup oldu. Anadolu Efes bu sonuçla, 6'ncı yenilgisini yaşadı. Sırbistan ekibi ise 4'üncü kez sahadan galip ayrıldı.

İSTANBUL, -

SALON: Stark Arena

HAKEMLER: Carmelo Paternico, Carlos Cortes, Alberto Baena

KIZILYILDIZ: Dos Santos 15, Nedovic 23, Giedraitis 2, Mitrovic 19, Bolomboy 13, Lazarevic 2, Teodosic 9, Davidovac 2, Lazic, Napier 7, Tobey 5

ANADOLU EFES: Larkin 21, Beaubois 13, Clyburn 17, Thompson 9, Jones 7, Hollatz, Ercan Osmani, Daum 10, Erkan Yılmaz 6

1'İNCİ PERİYOT: 22-21

DEVRE: 43-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-70

5 FAULLE: 38.37 Jones ( Anadolu Efes )

Turkish Airlines EuroLeague'in 11'inci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 97-83 mağlup oldu.

Anadolu Efes bu sonuçla, 6'ncı yenilgisini yaşadı. Sırbistan ekibi ise 4'üncü kez sahadan galip ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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