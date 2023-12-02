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Anadolu Efes, deplasmanda Kızılyıldız'a mağlup oldu

2 Aralık 2023 00:17 Son Güncelleme: 00:19 Abone Ol

Turkish Airlines EuroLeague'in 11'inci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 97-83 mağlup oldu. Anadolu Efes bu sonuçla, 6'ncı yenilgisini yaşadı. Sırbistan ekibi ise 4'üncü kez sahadan galip ayrıldı.