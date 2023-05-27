Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final serisi ilk maçında Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı 104-94 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 26 sayıyla Rodrigue Beaubois oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes seride 1-0 öne geçti. İki galibiyet alacak takımın yarı finale çıkacağı serinin ikinci maçı 31 Mayıs Çarşamba günü Darüşşafaka Lassa'nın ev sahipliğinde oynanacak.