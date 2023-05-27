Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı mağlup etti

Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı mağlup etti

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final serisi ilk maçında Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı 104-94 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 26 sayıyla Rodrigue Beaubois oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes seride 1-0 öne geçti. İki galibiyet alacak takımın yarı finale çıkacağı serinin ikinci maçı 31 Mayıs Çarşamba günü Darüşşafaka Lassa'nın ev sahipliğinde oynanacak.

SALON: Sinan Erdem Spor

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Çağlar Özkan

ANADOLU EFES: Larkin 9, Beaubois 26, Bryant 7, Clyburn 18, Furkan Haltalı 7, Egehan Arna 3, Ahmet Buğrahan Tuncer 8, Micic 19, Zizic 7, Doğuş Balbay, Erten Gazi

DARÜŞŞAFAKA LASSA: Olaseni 6, Starks 19, Ercan Osmani 2, Can Korkmaz 22, McCullough 10, Canberk Kuş 4, Yeboah 9, Doğuş Özdemiroğlu 22, Eray Büyükcangaz, Hakan Sayılı, White, Kılıçarslan Şenkahya

1'İNCİ PERİYOT: 27-18

İLK YARI: 58-50

3'ÜNCÜ PERİYOT: 79-72

5 FAUL: Bryant ( Anadolu Efes )

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final serisi ilk maçında Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı 104-94 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 26 sayıyla Rodrigue Beaubois oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes seride 1-0 öne geçti. İki galibiyet alacak takımın yarı finale çıkacağı serinin ikinci maçı 31 Mayıs Çarşamba günü Darüşşafaka Lassa'nın ev sahipliğinde oynanacak.


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Anadolu Efes Sigorta Türkiye Lassa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title