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Anadolu Efes, Darius Thompson'ı kadrosuna kattı

Anadolu Efes, Darius Thompson'ı kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia Vitoria Gasteiz takımında forma giyen ABD'li basketbolcu Darius Thompson'ı 3 yıllık sözleşmeyle transfer etti. Thompson, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde başarılı performans sergilemişti.

Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia Vitoria Gasteiz takımında forma giyen ABD'li basketbolcu Darius Thompson'ı kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşında ve 1,92 metre boyundaki oyun kurucu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Thompson, geçen sezon Baskonia formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 12,6 sayı, 6,7 asist ve 3,2 ribaunt ortalamaları ile oynamıştı.

Anadolu Efes, ayrıca Erkan Yılmaz, Derek Willis, Doğuş Özdemiroğlu ve Tyrique Jones'u transfer etmişti.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

Amerika Birleşik Devletleri Anadolu Efes Vitoria İspanya Spor Haberler

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