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Anadolu Efes, Chris Singleton'ın taburcu edildiğini duyurdu

Anadolu Efes, Chris Singleton'ın taburcu edildiğini duyurdu

Spor Haberleri

Anadolu Efes Kulübü, ABD'li oyuncusu Chris Singleton'ın tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

Anadolu Efes Kulübü, ABD'li oyuncusu Chris Singleton'ın tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Chris Singleton, bugün yapılan son tetkiklerin ardından taburcu edilmiştir. Singleton'ın takip ve tedavisine evinde devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Singleton, 3 Mayıs'ta yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

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