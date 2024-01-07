Anadolu Efes, Bursaspor İnfo Yatırım'ı mağlup etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Bursaspor İnfo Yatırım'ı 83-73 mağlup etti. İlk çeyreği önde kapatan Bursaspor, ikinci çeyrekte Anadolu Efes'in hızlı başlangıcına engel olamayınca eşitlikle soyunma odasına gidildi. Üçüncü periyotta farkı çift hanelere çıkaran Anadolu Efes, son periyotta da üstünlüğünü koruyarak galip geldi.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin
Bursaspor İnfo Yatırım: Young 13, Michineau 11, Brown 7, David Mutaf 6, Hamilton 12, Floyd 14, Ömer Utku Al 2, Enes Berkay Taşkıran 4, Semih Erden, Metin Türen 4
Anadolu Efes : Beaubois 9, Rıdvan Öncel 15, Erten Gazi 9, Oturu 30, Daum 15, Emre Melih Tunca, Burak Can Yıldızlı, Hollatz 5, Ercan Osmani, Willis
1. Periyot: 27-21
Devre: 41-41
3. Periyot: 53-63
5 faulle çıkan: 32.58 Hamilton ( Bursaspor İnfo Yatırım)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Bursaspor İnfo Yatırım'ı 83-73 mağlup etti.
Karşılaşmaya Mutaf ve Hamilton'un sayılarıyla başlayan Bursaspor, Anadolu Efes'ten Oturu ve Daum'un sayılarına engel olamayınca 5. dakika eşitlikle (10-10) geçildi. Savunmada sertliği arttırıp hücumda da agresif oynayan Bursa temsilcisi, Michineau'nun sayı ve asistleriyle ilk çeyreği 27-21 önde kapattı.
İkinci periyoda hızlı başlayan Anadolu Efes, Daum ve Rıdvan Öncel ikilisinin set oyunlarıyla 15. dakikada farkı önce eşitledi (30-30), Erten Gazi'nin 3 sayılık isabetliyle ardından öne geçti: 30-33. İki takımın da daha kontrollü oynadığı çeyrek karşılıklı basketlerle devam ederken, soyunma odasına da 41-41 eşitlikle gidildi.
Üçüncü periyota da iyi başlayan konuk ekip, Oturu ve Daum ikilisiyle etkili olmaya devam ederek, 25. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 44-54. Bursaspor'un kötü hücumları karşısında daha sakin hücum eden Anadolu Efes, bu periyotta farkı çift hanelerde tutmayı başardı ve final periyotuna 63-53 skor avantajıyla gitti.
Son periyoda iyi başlayan yeşil-beyazlı ekip, farkı 32. dakikada 6 sayıya indirdi: 57-63. Bursaspor'un bu reaksiyonu karşısında oyun disiplininden kopmayan Anadolu Efes, Oturu'nun iyi oyunuyla sayılar bulmaya devam etti ve parkeden 83-73 galip ayrıldı.