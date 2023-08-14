Üye Girişi
Haberler

Anadolu Efes, Burak Can Yıldızlı'yı kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 29 yaşındaki Burak Can Yıldızlı'yı kadrosuna dahil etti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, uzun forvet pozisyonunda görev alan basketbolcuyla 1 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi. Geçen sezon Beşiktaş Emlakjet forması giyen Yıldızlı, Basketbol Süper Ligi'ndeki 30 maçta 5,3 sayı, 1,1 asist ve 4 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 29 yaşındaki Burak Can Yıldızlı'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, uzun forvet pozisyonunda görev alan basketbolcuyla 1 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezon Beşiktaş Emlakjet forması giyen Burak Can Yıldızlı, Basketbol Süper Ligi'ndeki 30 maçta 5,3 sayı, 1,1 asist ve 4 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

Burak Can Yıldızlı Anadolu Efes basketbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title