Anadolu Efes, Burak Can Yıldızlı'yı kadrosuna kattı
Spor Haberleri
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 29 yaşındaki Burak Can Yıldızlı'yı kadrosuna dahil etti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, uzun forvet pozisyonunda görev alan basketbolcuyla 1 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi. Geçen sezon Beşiktaş Emlakjet forması giyen Yıldızlı, Basketbol Süper Ligi'ndeki 30 maçta 5,3 sayı, 1,1 asist ve 4 ribaunt ortalamaları yakaladı.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 29 yaşındaki Burak Can Yıldızlı'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, uzun forvet pozisyonunda görev alan basketbolcuyla 1 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçen sezon Beşiktaş Emlakjet forması giyen Burak Can Yıldızlı, Basketbol Süper Ligi'ndeki 30 maçta 5,3 sayı, 1,1 asist ve 4 ribaunt ortalamaları yakaladı.