Anadolu Efes, Burak Can Yıldızlı'yı kadrosuna kattı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 29 yaşındaki Burak Can Yıldızlı'yı kadrosuna dahil etti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, uzun forvet pozisyonunda görev alan basketbolcuyla 1 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi. Geçen sezon Beşiktaş Emlakjet forması giyen Yıldızlı, Basketbol Süper Ligi'ndeki 30 maçta 5,3 sayı, 1,1 asist ve 4 ribaunt ortalamaları yakaladı.