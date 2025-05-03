Anadolu Efes-Beşiktaş maçı ertelendi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında oynanması planlanan Anadolu Efes ve Beşiktaş Fibabanka maçı, Beşiktaş'ın THY Avrupa Ligi'nde oynayacağı müsabaka nedeniyle ertelendi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasındaki Anadolu Efes- Beşiktaş Fibabanka maçı ertelendi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5 Mayıs Pazartesi günü oynanması planlanan karşılaşma, lacivert-beyazlı takımın THY Avrupa Ligi'nde oynayacağı müsabaka sebebiyle ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.