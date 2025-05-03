Anadolu Efes-Beşiktaş maçı ertelendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasındaki Anadolu Efes- Beşiktaş Fibabanka maçı ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5 Mayıs Pazartesi günü oynanması planlanan karşılaşma, lacivert-beyazlı takımın THY Avrupa Ligi'nde oynayacağı müsabaka sebebiyle ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.