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Anadolu Efes, Baskonia Vitoria-Gasteiz ile deplasmanda karşılaşacak

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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 32. hafta müsabakasında yarın İspanya temsilcisi Baskonia Vitoria-Gasteiz ile deplasmanda karşılaşacak.

Buesa Arena'da yapılacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 31 karşılaşmada 14 galibiyet ve 17 mağlubiyeti bulunan Anadolu Efes, 13. sırada yer alıyor. Ligde yaptığı maçların16'sını kazanıp 15'inde yenilen İspanya temsilcisi ise haftaya 9. sırada girdi.

Takımlar arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Baskonia Vitoria-Gasteiz 87-80 kazanmıştı.

Avrupa'da 833. randevu

Anadolu Efes, Baskonia Vitoria-Gasteiz karşılaşmasıyla birlikte Avrupa sahnesindeki 833. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa'da çıktığı 832 maçta 469 galibiyet ve 363 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 585. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 584 mücadelenin 312'sini kazanan Anadolu Efes, 272'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.

Taraflar arasında oynanan son 5 müsabakada, lacivert-beyazlıların sadece bir galibiyeti bulunuyor.

Kaynak: AA / Spor

Anadolu Efes Basketbol Vitoria İspanya Spor Güncel Haberler

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